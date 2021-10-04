В Сургуте сотрудница фирмы скачала пиратскую копию «1С» из Интернета и подставила все предприятие

В Сургуте сотрудница фирмы незаконно скачала пиратскую копию «1С» из Интернета Фото: Татьяна Коркина

Два года тюрьмы может грозить жительнице Сургута, которая обвиняется в незаконном использовании объектов авторских прав (то есть покупке, хранении контрафактных экземпляров в целях сбыта в крупном размере), сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

В апреле 2020 года, находясь в офисе ООО «Вимана», женщина незаконно скачала из Интернета пиратский экземпляр программы «1С», после чего установила программу на компьютерах предприятия. Таким образом, она незаконно использовала объект авторского права путем копирования и записи в память компьютера. Из-за действий обвиняемой сотрудники предприятия пользовались нелицензионной копией программы.

Правообладателю причинен ущерб в крупном размере – более 160 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.