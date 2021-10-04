Чиновнику из Югры впаяли 5 лет «условки» за крупную взятку от местного фермера Фото: Татьяна Коркина

Бывший консультант одного из отделов Департамента промышленности ХМАО-Югры признан виновным в получении взятки в крупном размере. Как сообщили в пресс-службе окружного СК РФ суд назначил ему пять лет «условки» с испытательным сроком 4 года, штрафом в 600 тысяч рублей и лишением права занимать должности на госслужбе 3 года.

Установлено, что у чиновника были обязанности: проводить проверку исполнения условий предоставления финансовой поддержки получателями субсидий. С мая 2018 по июль 2020 он, за взятки, покровительствовал индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского хозяйства. По-русски говоря, он бегло проверял документы фермера для получения субсидий, скрывал все нарушения и информировал его о ближайших проверках.

За свои услуги чиновник получал деньги как наличными, так и безналичным переводом. В январе 2019 года предприниматель лично передал чиновнику в качестве взятки топливную карту, оформленную на хозяйство с лимитом до 25 литров в сутки. С ней до июля 2020 года злоумышленник почти каждый день заправлял личный автомобиль. Общая сумма, которую фермер «отстегнул» чиновнику, составила более 346 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу, а вот против предпринимателя уголовное дело ещё продолжается.