В Югре за сутки коронавирусом заразились 187 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре по данным на 4 октября 2021 года количество заболевших коронавирусом увеличилось на 187 человек в 21 муниципальном образовании. По данным Оперативного штаба, больше всего заболевших в Сургуте (69 человек), Нижневартовске (23 человека), Ханты-Мансийске (20 человек) и Нефтеюганске (14 человек).

Коронавирус в Югре на 4 октября 2021. Фото: Оперштаб

Всего с начала пандемии «корону» подхватили 75 927 человек. Из них выздоровели 72 150 человек, умерли – 1 103 человека.