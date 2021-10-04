В Ханты-Мансийске мужчина, по пьяни заколовший соседа ножницами, предстанет перед судом

Фото: СК РФ по ХМАО-Югре

Расследование убийства, которое произошло в Ханты-Мансийске 28 июня 2021 года, подошло к концу. Сейчас дело в отношении 56-летнего местного жителя направлено в суд, сообщили в пресс-службе СК РФ по ХМАО-Югре.

По данным следствия, в тот день, около 19 часов, в квартире по улице Чехова обвиняемый поругался с соседом во время совместного распития алкоголя. Дело в том, что мужчина не захотел уходить из квартиры хозяина, настаивая на продолжении застолья, и неуважительно высказался в адрес его сожительницы. Ссора переросла в драку: хозяин несколько раз ударил гостя по голове, потом схватил ножницы и пырнул ими в шею соседа. От полученного ранения 29-летний сосед скончался на месте.

Между тем, сам обвиняемый вину не признал. Однако следователи собрали немало доказательств, чтобы доказать причастность хозяина квартиры к убийству.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о случае в Ханты-Мансийске, когда пьяный мужчина заколол друга сувенирным кинжалом.