За неделю с 27 сентября по 3 октября в Югре произошло 53 пожара Фото: Татьяна Коркина

За неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года в Югре произошло 53 пожара. Пожарно-спасательные отделения спасли материальные ценности жильцов на общую сумму более 49 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО-Югре.

Горели:

- 45 строений, включая 17 жилых домов, 7 дач, 2 гаража и 12 бань;

- 2 машины;

А ещё в девяти местах горел мусор и сухая трава. Основной причиной пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности и нарушение при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов.

Напомним, с начала пожароопасного периода в Югре зарегистрировано 329 природных пожаров, общая площадь возгорания составила 16 514,56 гектаров. Леса и поля горели в Ханты-Мансийском, Нижневартовском, Сургутском, Советском районах, а также под Радужным, Няганью, Ураем и др. На сегодняшний день природных пожаров в округе нет.