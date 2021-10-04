Фото: администрация Сургута

В Сургуте цветники и клумбы подготовили к приближающейся зиме. Их освободили от топиарных фигур и растений, которые отправились пережидать холода на специальные склады с комфортным микроклиматом. Также с клумб убрали однолетние цветы. Следующей весной вместо них высадят новые - петуньи, бегоньи, бархатцы, георгины и гвоздики.

Что касается многолетних растений, то их бережно выкопали и отправили на хранение в теплые помещения. А элементы вертикального озеленения - подвесные кашпо, вазоны, этажерки и цветочные фигуры - моют и переносят на склады до наступления весны.

- В июне мы высадили 320 тысяч растений, а в следующем году площадь цветочного оформления будет увеличена. Уже в этом сезоне начали создавать большую клумбу на автомобильной развязке рядом с пересечением проспектов Мира - Ленина. Там будут высажены однолетние и многолетние цветы, кустарники, используем декоративную крошку в соответствии с последними тенденциями ландшафтного дизайна, - рассказала начальник отдела паркового хозяйства и озеленения МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.