Погода в Югре на 4 октября: пасмурно и дождь

Погода в Югре на 4 октября Фото: Вера Зенина

В понедельник, 4 октября, в Югре будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный с переходом на северный 3-8 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, при прояснениях до -10. Днем +1...+6 градусов, местами по западной половине до +11.

Ханты-Мансийск: пасмурно. Днем +2, ночью -1. Ветер 3-7 м/с.

Сургут: пасмурно. Днем +2, ночью -2. Ветер 3-6 м/с.

Нижневартовск: пасмурно, утром - дождь. Днем +3, ночью -2. Ветер 3-8 м/с.

Нефтеюганск: переменная облачность. Днем +2, ночью -1. Ветер 3-7 м/с.

Когалым: пасмурно, вечером - дождь. Днем +2, ночью -1. Ветер 3-7 м/с.