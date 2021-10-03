Коронавирус в Югре за сутки «поймали» 184 человека Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Югре на 3 октября 2021 года увеличилось на 184 человека в 20-ти муниципальных образованиях. Больше всего заболевших (60 человек) – в Сургуте, Нижневартовске (20 человек), Мегионе и Ханты-Мансийске (по 11 человек) и в Ханты-Мансийском районе (10 человек). Разбивку по городам смотрите ниже:

Коронавирус в Югре на 3 октября: разбивка по городам

Таким образом, всего с начала пандемии ковид подхватили 75 740 человек, 72 071 человек выздоровел. То есть сейчас коронавирусом в Югре болеют 2 567 человек. 1 102 человека умерли.