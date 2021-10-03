В Сургутском и Советском районах Югры за сутки сгорели две бани. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

Сразу две бани сгорело 2 октября 2021 года в Югре: в поселке Малиновский Советского района и в садовом обществе «Победит-1» в Сургутском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО-Югре.

Сообщение о возгорании в первом случае поступило в 16.57. Через семь минут пожарные локализовали пожар, а открытое горение ликвидировали в 17.07. По вызову от подразделений «Центроспас-Югория» привлекали 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Что касается второго случая, то сообщение о пожаре поступило в 17.21. Возгорание локализовали в 17.40, через минуту ликвидировали. Тушили пожар 10 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

В обоих случаях причины возгорания устанавливают органы дознания.