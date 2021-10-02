Сургутяне возмущены строительством нового «Макдоналдса»

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Жители Сургута недовольны строительством «Макдоналдса» рядом с сервисом «МакАвто», который будет в городе вторым по счету.

Ресторан быстрого питания строится у дома 31 на улице Университетской. В департаменте архитектуры и градостроительства отметили, что проект не предусматривает там появления сервиса для обслуживания автомобилистов. А именно это больше беспокоит сургутян, проживающих поблизости.

- Здесь очень много личного автотранспорта, а проезды узкие. Автосервис только добавит хаоса в непростую ситуацию, - пояснил руководитель ведомства Юрий Воагушкин.

Однако северян беспокоит не только возможность появление «Макдоналдса» с автообслуживанием. Они обращают внимание на то, что кафе с не с самой полезной едой строится вблизи двух школ и у детей будет постоянный соблазн зайти в него.