В Сургуте отложили открытие площадки в парке «За Саймой»

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В Сургуте перенесли срок сдачи детской игровой площадки в парке «За Саймой. Об этом рассказали в «Управлении капитального строительства».

Дело в том, что заводы, выпускающие МАФы, перегружены, чем и объясняется задержка. Все работы на площадке «Ботаника» должны были закончить 30 сентября. По факту строительство еще не завершено.

- Сегодня те заводы, которые занимаются массовым выпуском архитектурных малых форм, спортивных уличных тренажеров, детских каких-то игровых комплексов, загружены, - заключил заместитель руководителя «Управления капительного строительства» Алексей Усов.