Погода на 2 октября в Югре: ожидается дождь и мокрый снег

Фото: "ХМАО онлайн" во Вконтакте Фото: соцсети

Сегодня, 2 октября, на территории ХМАО облачно с прояснениями. По западной половине местами небольшие осадки, по восточной половине небольшие, днем местами умеренные осадки, а именно – дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью достигнет отметки +1,-4 °С, днем +2,+7 °С

Международный день ненасилия отмечается по всему миру 2 октября. Как и большинство подобных праздников, он был введен по инициативе ООН. Его основная задача – утвердить культуру мира и терпимости.