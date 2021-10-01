Югра – традиционный лидер в рейтинге регионов, где лучше всего обеспечен социальный бизнес

Президент велел регионам направлять некоммерческим организациям 10% средств на развитие социальных программ, а в Югре власти подняли эту планку до 15%. Фото: Центр гражданских инициатив Югры

Югра снова лидировала в рейтинге поддержки предприятий социально ориентированных некоммерческих организаций среди регионов России по итогам 2020 года. Полный список представлен на сайте Минэкономразвития в разделе НКО, пояснила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова на пресс-конференции.

– Югра – традиционный лидер рейтинга. Коллеги не расслабляются – они ежегодно прибавляют полные практики, новые форматы взаимодействия. Этот регион традиционно является для многих регионов примеров и двигателем определенных процессов, – отозвалась Татьяна Илюшникова.

По итогам за 2020 год Топ-5 регионов, обеспечивших наилучшую поддержку некоммерческого сектора, выглядит так:

1) Ханты-Мансийский автономный орган – Югра – 52,80 баллов;

2) Краснодарский край – 41,83 баллов;

3) Ямало-Ненецкий автономный округ – 41,67 баллов;

4) Тюменская область – 39,35 баллов;

5) Республика Башкортостан – 37,45 баллов.

По словам заглавы Минэкономразвития Татьяны Илюшниковой, за четыре года увеличилось количество регионов, которые сформировали программы софинансирования, кредитования, налоговых льгот для социально ориентированного бизнеса. Это стало стимулом к развитию некоммерческого сектора. В частности, в России чаще открываются детские сады, отметила Илюшникова.

Слово предоставили делегированному от нашего округа директору департамента экономического развития Югры Роману Генкелю. Вице-губернатор презентовал механизмы, которые позволили региону снова лидировать в престижном рейтинге. По его словам, правительство Югры считает важным развивать социальное предпринимательство, поэтому СО НКО поддерживают не только финансами, но и на законодательном уровне.

– Один из основных принципов – это взаимодействие всех уровней органов власти. Регион сохраняет лидирующую позицию в рейтинге благодаря высокому стандарту поддержки социального предпринимательства, притоку технологий в эту сферу. Югра – первый субъект России, который предоставляет микрозаймы социальным предприятиям. Несколько наших франшиз представлены в других регионах страны. Сегодня на заседании правительства был принят законопроект об общественно-полезной деятельности. Особое внимание уделено доступу СО НКО в экономику региона, – сказал Роман Генкель.

Вице-губернатор напомнил, что президент России Владимир Путин поставил регионам задачу направлять некоммерческим организациям 10% средств на развитие социальных программ, а в Югре правительство подняло эту планку до 15%. Услуги региональным СО НКО, добровольческим объединениям и активным гражданам безвозмездно предоставляет Фонд «Центр гражданских инициатив» – оператор грантов губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.