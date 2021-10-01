В Сургуте 31-летняя женщина перевела лже-знахарю 660 тысяч рублей за магический ритуал. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть УМВД России по г. Сургуту поступило заявление от горожанки 1990 года рождения. Аферист лишил ее около 660 тысяч рублей.

Потерпевшая познакомилась с злоумышленником в одной из социальных сетей. Он представился знахарем и предложил заявительнице услуги по выполнению некого лечебного заговора с использованием определенной атрибутики. В ходе общения мужчина убедил сургутянку в своем желании оказать помощь и провести магический обряд.

– На протяжении двенадцати дней заявительница оплачивала услуги «лекаря» и переводила ему деньги на разные счета. После того, как мошенник выманил у женщины ее личные сбережения, связь с ним прекратилась, а потерпевшая обратилась в полицию через два дня, поскольку не сразу поняла, что стала жертвой афериста, – рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Сургуту.

По данному факту возбуждено уголовное дело «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.