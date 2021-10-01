В Белоярском районе знакомый обокрал мужчину, который пустил переночевать. Фото: Ольга Крыльцова

Следственным отделением ОМВД России по Белоярскому району в суд направлено дело о краже денег с дачного участка. 58-летний потерпевший пояснил, что держит хозяйство на своем участке в одном из дачных кооперативов города, нигде не работает, а его заработком является продажа птицы и выращенного урожая.

Периодически мужчине по огороду помогают знакомые. Он их кормит, иногда выпивают вместе, никаких денежных вознаграждений мужчина помощникам не дает, таких договоренностей между ними никогда не было.

– Однажды к нему на дачу зашел знакомый и предложил помощь, они убирались на участке, а потом сели к столу – выпивали и закусывали. Так как время было позднее, то знакомый попросился у него переночевать. Мужчина согласился. Утром же он не досчитался припрятанных денег – 5000 рублей одной купюрой, которую он прятал в кружке. Знакомого с утра уже не было, когда он ушел ему не известно, так как он в это время спал, – рассказали в ОМВД России по Белоярскому району.

Стражи порядка отыскали 32-летнего подозреваемого. Он был в состоянии алкогольного опьянения, при нем имелись 1500 рублей. Мужчина признался, что деньги им украдены, недостающую сумму он потратил на алкоголь и продукты.