В Урае мужчина в лапы мошенникам при покупке 3D-ковриков для машины. Фото: Ольга Крыльцова

В Урае мужчина попался в лапы мошенникам при покупке 3D-ковриков для машины. Всего же жертвами стали восемь человек за сутки.

– 53-летний горожанин столкнулся с обманщиками. Схема однотипная, но по-прежнему рабочая: на электронном ресурсе «www. www.aress3d.ru» он присмотрел для себя необходимый товар и оформил заказ через якобы представителя. Был ли он оформлен, остается под вопросом, хотя деньги югорчанин перевел – порядка 9 тысяч рублей ушли на счет неизвестным, – рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО – Югре.

А вот другой житель ХМАО – 48-летний житель Когалыма – нашел на интернет сайте «auto-pluse.ru» двигатель для автомобиля. Он списался с представителем магазина и договорился о формировании заказа, внес 100% оплату в размере 145 тысяч рублей. Но ни товара, ни денег он так и не получил.