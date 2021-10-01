Югорчанин похитил у дачника трех индюков. Фото: Ольга Крыльцова

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 58 преступлений. Одно из них – похищение трех индюков в Белоярском районе.

По информации от полицейских, неизвестный незаконно проник на территорию участка в СОТ «Строитель», и украл трех индюков. Ущерб заявительнице составил 45 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Ведется проверка.

– В поселке Высокий города Мегиона гражданин 1985 года рождения совершил кражу сотового телефона из квартиры жилого дома. Ущерб заявительнице составил более 22 тысяч рублей. Также возбуждено уголовное дело. Нарушителю избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, – добавили в пресс-службе УМВД России по ХМАО – Югре.

Кроме того, в Нягани 32-летний мужчина путем свободного доступа неправомерно завладел транспортным средством марки «ВАЗ 21103». Возбуждено уголовное дело. Нарушителю избрана мера принуждения – обязательство о явке. Отметим, что ранее он был неоднократно судим.