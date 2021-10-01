В Югре вахтовик, ехавший домой, погиб от столкновения с большегрузом

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

На дорогах Югры произошла трагическая авария, в которой погиб человек. По сообщению районной Госавтоинспекции, ДТП произошло на 337 километре автодороги Советский - Ханты-Мансийск.

- По предварительным данным, житель Перми 1980 года рождения, находившийся за рулем автомобиля «Volkswagen Polo», возвращаясь домой с вахты, не справился с управлением и совершил столкновение со встречным автомобилем «Scania» под управлением мужчины 1981 года рождения. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте, - добавили в ведомстве.

Сейчас на месте аварии работают полицейские, устанавливаются подробности и обстоятельства произошедшего.