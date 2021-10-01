Жителей Сургутского района призывают испытать себя в национальном полумарафоне

Фото: администрация Сургутского района

В Сургутском районе готовятся к проведению национального полумарафона «Испытай себя», который пройдет 16 октября в рамках Межмуниципального фестиваля национальных видов спорта.

Всем участникам выпадет замечательная возможность проявить себя и продемонстрировать свой легкоатлетический потенциал в преодолении дистанции в 21 километр. Участвовать можно как в личном, так и в командном забегах.

Начало мероприятия - в 11:00. Адрес проведения: Сургутский район, г. Лянтор, ул. Эстонских дорожников, д. 54 (лыжероллерная трасса).

Подать заявку можно на электронную почту: atlant-sport@mail.ru. Дополнительная информация доступна по номеру: 74-35-74 МАУ «РУСС».