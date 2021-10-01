В Нижневартовске завершается прием заявок для участия в молодежном фестивале «STUDENika»

В Нижневартовске студентов средне-специальных и высших учебных заведений приглашают поучаствовать в популярном фестивале молодежного творчества «STUDENika», который стартует 11 октября. Кстати, 1 октября - последний день, когда можно подать заявку.

Его отличительной особенностью является принцип «здесь и сейчас». Участие не требует предварительной подготовки, так как задания конкурсанты получают непосредственно в дни проведения фестиваля и демонстрируют свои способности на ежедневных отчетных концертах.

«STUDENika - 2021» пройдет по следующим номинациям: «Stand-up», «Минута на победу», «Тимбилдинг», «Танцы», «Интеллект», «Караоки - оки» и «Песни».

Также для участников фестиваля состоятся мастер-классы: «SMM: разбор социальных сетей», «Актерское мастерство», «Тренинг личностного роста».

Чтобы принять участие, необходимо заполнить Google форму и прикрепить согласие на обработку персональных данных. На каждую конкурсную работу заявка заполняется отдельно.

Подведение итогов фестиваля и награждение победителей состоится 13 октября в МБУ «Дворец культуры «Октябрь» на итоговом мероприятии.