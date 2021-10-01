Для сургутян обустроили новую спортплощадку в парке «За Саймой»

Фото: администрация Сургута

В Сургуте продолжается масштабное благоустройство территорий. Яркий пример этого - новая спортивная площадка, которую обустроили в парке «За Саймой». Она поделена на несколько частей: одна - воркаут-зона с тренажерами и травмобезопасным покрытием, вторая - игровое поле для баскетболистов и футболистов с воротами, щитами и кольцами.

Отметим, что такая комплектация позволяет площадке принимать любительские и даже городские матчи.

- Проект полностью завершен. По просьбе жителей дополнительно установим на площадке систему уличного освещения, чтобы вечерние занятия спортом стали более комфортными и безопасными. Мы стараемся находить возможности для реализации предложений сургутян при благоустройстве тех или иных общественных пространств, - рассказал директор МКУ «Управление капитального строительства» Александр Гребешок.

Также добавим, что работы велись в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».