Погода в Югре на 1 октября: пасмурно и дождь

Погода в Югре на 1 октября Фото: Вера Зенина

В пятницу, 1 октября, в Югре будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки смешанного характера. Ветер северо-западный 7 - 12 м/с, днем местами порывы 15 - 17 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, при прояснениях до -8, днем +3...+8 градусов.

Ханты-Мансийск: пасмурно и дождь. Днем +5, ночью 0. Ветер 7-14 м/с.

Сургут: пасмурно и дождь. Днем +4, ночью 0. Ветер 6-13 м/с.

Нижневартовск: пасмурно и дождь. Днем +3, ночью 0. Ветер 5-13 м/с.

Нефтеюганск: пасмурно и дождь. Днем +4, ночью 0. Ветер 6-14 м/с.

Когалым: пасмурно и осадки. Днем +3, ночью 0. Ветер 5-14 м/с.