Житель Радужного узнал о серьезном диагнозе при диспансеризации. Фото - депздрав Югры.

Житель Радужного узнал о серьезном диагнозе при диспансеризации. У него заметили аневризму торакоабдоминального отдела аорты. Команда сосудистых хирургов, анестезиологов и реаниматологов Няганской окружной больницы решилась на сложнейшую полостную операцию.

Перед бригадой врачей стояла задача заменить большой участок аорты, установить синтетический протез, не имея под рукой аппарата искусственного кровообращения. Пришлось делать полостную операцию со сложным доступом: рассечь грудную клетку, диафрагму и живот.

– Получился очень сложный доступ. К такой операции раньше мы чисто технически не были готовы. Сейчас совпало так, что бригада хирургов созрела, бригада анестезиологов и реаниматологов смогли все оперативно сделать и вывести пациента в нормальное состояние, – рассказал Игорь Панов, заведующий отделением сосудистой хирургии Няганской окружной больницы.