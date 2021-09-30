В Нижневартовском районе произошла массовая авария с участием экскаватора. Фото - ГИБДД по ХМАО-Югре.

На 196 километре автодороги «Сургут–Нижневартовск» в Нижневартовском районе произошло серьезное ДТП. Здесь 36-летний мужчина на «Дайхатсу Терриос» на скорости влетел в двигающийся в попутном направлении экскаватор-погрузчик под управлением 53-летнего водителя.

– Продолжив движение «Терриос» столкнулся с «Шевроле Нива», которым управлял 60-летний мужчина. В результате ДТП пассажир «Нивы», 53-летняя женщина, получила травмы, – рассказали в пресс-службе ГИБДД по ХМАО-Югре.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что правила дорожного движения – закон жизни! Дорога всегда сопряжена с опасностью, поэтому не нужно проявлять излишнюю самоуверенность и безразличие. Нарушая элементарные правила поведения на дороге, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих.