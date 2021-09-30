В Нижневартовске пьяный мужчина побил задержавших его полицейских. Фото - СКР по ХМАО-Югре.

Следственным отделом по городу Нижневартовск возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в двух эпизодах применения насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел 3 сентября с 4 до 5 часов ночи. Пьяный мужчина около одного из домов города из мести за задержание в связи с грубым нарушением общественного порядка, с силой толкнул представителя власти. Тот ударился о стену дома.

– Уже в дежурной части злоумышленник продолжил выражать недовольство законными действиями сотрудников полиции и несколько раз ударил дежурного по лицу и другим частям тела, – рассказали в пресс-службе СК по ХМАО-Югре.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается. Санкция части 1 статьи 318 УК РФ предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.