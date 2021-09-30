В Нижневартовском районе водитель иномарки спровоцировал двойную аварию с пострадавшими

Фото: Госавтоинспекция Югры

На дорогах Югры вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 30 сентября на 196 километре трассы Сургут - Нижневартовск.

- По предварительным данным, 36-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Daihatsu Terios», не выбрал безопасную дистанцию, из-за чего въехал в двигавшийся в попутном направлении экскаватор-погрузчик под управлением 53-летнего мужчины. После, продолжив движение, иномарка столкнулась с автомобилем «Chevrolet Niva», за рулем которого находился 60-летнего мужчины, - добавили в ведомстве.

Фото: Госавтоинспекция Югры

В результате ДТП 53-летнаяя пассажирка отечественного авто получила травмы.

Отметим, что за прошедшие сутки на территории округа 5 водителей были задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 - за отказ от медицинского освидетельствования, 43 - за выезд на полосу встречного движения, 29 - за нарушение требований к перевозке.