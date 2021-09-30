Школьников из Сургута научат бережно контактировать с природой. Фото - admsurgut.ru.

Школьников из Сургута научат бережно контактировать с природой в рамках инициативы «Я познаю родной край». Именно этот проект ИКЦ «Старый Сургут» победил в федеральном конкурсе президентских грантов в сфере культуры и искусства.

– Именно в младшем возрасте происходит формирование у детей навыков уважительного, доброжелательного поведения и разумного отношения к природным богатствам и родному краю. Интерактивный формат обучения, аудиосопровождение, использование тактильных экспонатов будут способствовать развитию исследовательской деятельности у ребят, – пояснила автор инициативы, заведующая отделом экскурсионно-выставочной и проектной деятельности ИКЦ «Старый Сургут» Юлия Токарева.

Проект получил финансирование в размере 430 тысяч рублей. Он стартует в октябре и продлится год.