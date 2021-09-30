В Октябрьском райне рецидивист, имевший семь судимостей, совершил серию краж из гаражей

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

Полиция Октябрьского района раскрыла серию краж из гаражей, расположенных на придомовой территории. Все началось с того, что в отделение обратился 66-летний местный житель, сообщивший о преступлении. По словам мужчины, злоумышленник похитил угловую шлифовальную машинку «Hyindai» и 200 рублей. Общая сумма ущерба составила около 5 тысяч.

Вором оказался 46-летний местный житель, признавшийся в содеянном. Ранее он уже семь раз был судим за аналогичные преступления.

- Известно, что в день совершения кражи злоумышленник выпил три бутылки водки. Уже под утро, когда спиртное закончилось, он решил прогуляться по поселку. Проходя мимо дома потерпевшего, югорчанин увидел, что калитка в ограду не заперта и зашел на территорию. Затем он направился к капитальному гаражу в глубине ограды, дверь которого оказалась не заперта. Оказавшись внутри, мужчина взял из бардачка автомобиля мелочь различными монетами, те самые 200 рублей, и отправился во второй гараж. Там он увидел угловую шлифовальную машинку, которую и прихватил с собой, - рассказали в УМВД России по ХМАО-Югре.

Придя домой, мужчина обнаружил пропажу брелока от ключей, который был у него в кармане. Опасаясь, что по этой вещи его опознают, он выбросил инструмент в мусорный контейнер, а на 200 рублей купил сигареты.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Виновнику грозит до 5 лет лишения свободы.