В Сургуте осудят преступную банду, у которой нашли более шести килограммов наркотиков Фото: Ольга Крыльцова

В Сургуте осудят 43-летнего местного жителя и других членов преступной группы, обвиняемых в ряде преступлений.

- Установлено, что осенью 2020 года обвиняемый решил заняться распространением наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Являясь генеральным директором частного охранного предприятия, он приобрел запрещенные вещества, которые в дальнейшем расфасовывал на более мелкие партии и размещал в «тайниках» на территории Сургутского района. Часть крупных партий обвиняемый хранил в специально оборудованных «тайниках», а другую часть расфасованных наркотиков при себе, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В ходе оперативных мероприятий силовики также установили трех человек, с которыми обвиняемый занимался преступным бизнесом. Уголовные дела в отношении них также направлены в суд.

Кроме того, в ходе расследования стали известны доходы, полученные преступным путем - свыше 2 миллионов рублей. А из незаконного оборота изъяты более 6,5 килограммов наркотических средств.