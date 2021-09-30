В Ханты-Мансийске впервые пройдет чемпионат по рыболовному спорту

Фото: администрация Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске впервые состоится чемпионат по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля донной удочкой». Он пройдет 2 октября у котлована в районе базы АО «СК ВНСС» (Восточная объездная дорога).

К участию приглашаются спортсмены рыболовно-спортивных обществ, клубов и организаций города. Они смогут проверить свои силы в соперничестве с лучшими спортсменами региона, а также получить свой первый разряд или улучшить уже существующий.

Чтобы принять участие, рыбакам стоит поторопиться, поскольку 30 сентября - последний день приема заявок. Отправить ее нужно в АНО «Малая родина» на e-mail: raa-hm@ya.ru. В заявке указывается город, ФИО, год рождения, наличие спортивного разряда и телефон для связи.

Подробнее с правилами конкурса можно ознакомиться в положении.