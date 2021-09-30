Весело и познавательно: в Нижневартовске открылся космический клуб для подростков

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске открылся подростковый клуб «КосмоКвант», расположенный по ул. Омская, 17. В нем нем можно сделать уроки, пообщаться со сверстниками и полностью погрузиться в космическую атмосферу.

«КосмоКвант» включает в себя два учебных класса и просторный многофункциональный зал. Для более разнообразного досуга юных вартовчан в учреждении появилась новая тематическая литература, техника и интерактивные игры.

На данный момент клуб можно смело назвать центром притяжения для подрастающего поколения. Ребята приходят сюда за общением, отдыхом, принимают участие в квестах, бизнес-играх, уроках английского языка, совместно с сотрудниками учреждения выполняют домашнее задание. В планах - организовать встречи с известными людьми, а также занятия по моделированию и изучению испанского языка.

Пребывание в «КосмоКванте», как и в других подростковых (молодежных) клубах, бесплатное. В настоящее время там действуют антиковидные меры, поэтому перед визитом в учреждение необходимо записаться. Для этого можно позвонить по телефону 510-547 или написать в социальные сети ВКонтакте и Инстаграм.