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Общество30 сентября 2021 5:20

Погода в Югре на 30 сентября: к вечеру похолодает

Ветер умеренный
Марина Прохорова
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Погода в Югре на 30 сентября

Погода в Югре на 30 сентября

Фото: Вера Зенина

В четверг, 30 сентября, в Югре будет облачно с прояснениями, также небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха +4...+9 градусов.

Ханты-Мансийск: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +7, ночью 0. Ветер 4-7 м/с.

Сургут: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +6, ночью 0. Ветер 3-6 м/с.

Нижневартовск: переменная облачность. Днем +7, ночью 0. Ветер 3-7 м/с.

Нефтеюганск: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +6, ночью 0. Ветер 3-6 м/с.

Когалым: переменная облачность, вечером - осадки. Днем +4, ночью 0. Ветер 4-8 м/с.