В Нижневартовске вышедший из тюрьмы после 25-летней отсидки мужчина изнасиловал двух девочек. Фото - СК по ХМАО-Югре.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего уроженца Нижневартовского района. Мужчина изнасиловал двух несовершеннолетних.

6 декабря 2020 года пьяный северянин в районе улицы Северной Нижневартовска накинулся сзади на проходившую мимо 11-летнюю девочку и совершил действия сексуального характера. Через несколько минут в соседнем дворе он зашел за другой 11-летней девочкой в подъезд и сделал то же самое.

22 сентября 2020 года он был снова пьян. Во дворе одного из частных домов он избил незнакомого 48-летнего мужчину, который якобы украл бутылку водки. Его задержали в Тюмени в январе 2021 года.

– До 14 сентября 2020 года он более 25 лет провел в местах лишения свободы, где отбывал наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе против половой неприкосновенности, – рассказали в СК по ХМАО-Югре, добавив, что обвиняемый вину не признал.