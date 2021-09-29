Югорчанин украл двигатель грузовика и продал его в 7 раз ниже реальной стоимости. Фото - ОМВД России по Советскому району.

Следственным отделом ОМВД России по Советскому району окончено производство по уголовному делу и предъявлено обвинение 34-летнему жителю района за совершение кражи в крупном размере.

В конце декабря 2020 года обвиняемый, являясь оператором одной из газозаправочных станций, расположенных на территории промышленной зоны, и имея свободный доступ к находящемуся там имуществу, похитил двигатель «Volvo D13 272315» в комплекте с коробкой переменных передач с автомобиля-сортиментовоза.

– Похищенное мужчина продал за 100 тысяч рублей. Владельцу причинен реальный ущерб в размере порядка 700 тысяч рублей, – рассказали в ОМВД России по Советскому району.

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде 6 лет лишения свободы. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.