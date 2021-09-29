В Ханты-Мансийске растет число привитых от коронавируса жителей

Фото: администрация Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске все больше организаций и предприятий присоединяются к социальной акции «Мы привиты от COVID-19», инициатором которой выступил Городской информационный центр.

Ее суть заключается в том, что те предприятия, где вакцинирована большая часть сотрудников, размещают на входе зеленую табличку с надписью: «С заботой о вас - мы привиты от COVID-19».

Накануне к акции присоединились Ханты-Мансийские городские электрические сети. Предприятие уже разместило у себя на дверях зеленую табличку, свидетельствующую о том, что большая часть персонала уже вакцинирована. На сегодняшний день это 90% сотрудников.

- Наши сотрудники поняли, что предотвратить дальнейшее распространение вируса может только вакцинация. Мы не принуждали работников, просто все в какой-то момент осознали, что лучше вакцинироваться, чем болеть, - отметил заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «ХМГЭС» Вечеслав Попович.