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Происшествия29 сентября 2021 10:57

Житель Калмыкии, продававший наркотики в Нижневартовске, рискует получить 20 лет тюрьмы

Его задержали при попытке реализовать очередную партию
Марина Прохорова
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Житель Колмыкии, промышлявший сбытом наркотиков в Нижневартовске, рискует получить 20 лет тюрьмы

Житель Колмыкии, промышлявший сбытом наркотиков в Нижневартовске, рискует получить 20 лет тюрьмы

Фото: Ольга Крыльцова

В Нижневартовске осудят 35-летнего жителя Республики Калмыкия, обвиняемого в сбыте наркотиков. Он был задержан сотрудниками полиции при попытке реализовать в городе очередную партию.

- Установлено, что обвиняемый получал от некоего лица наркотики синтетического происхождения, которые сбывал путем размещения в «тайниках-закладках» на территории Нижневартовска. Общение между участниками группы, а также с покупателями проходило дистанционно, исключая личный контакт, - рассказали в прокуратуре Югры.

В итоге у обвиняемого изъяли почти 100 граммов наркотических средств. Сейчас он находится под стражей и дожидается судебного заседания.

Отметим, что за данное преступление мужчине грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.