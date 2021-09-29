Житель Югры погнался за дешевым смартфоном и лишился денег Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Сургутского района обратился 34-летний житель пгт. Белый Яр, ставший жертвой мошенников. Все началось с того, что мужчина увидел в одной из соцсетей информацию о продаже смартфонов по очень низким ценам. Затем он перешел по ссылке и попал в чат мессенджера «Telegram», где завязал переписку с администратором

- Далее администратор данного телеграм-канала отправил потерпевшему прайс-лист с моделями смартфонов. Выбрав подходящее устройство и почитав отзывы на сайте, который был указан в чате, мужчина решил совершить покупку и перевел на указанные реквизиты 7 тысяч рублей. Спустя время продавец сообщил, что по правилам сайта необходимо доплатить 28 тысяч рублей, так как минимальная сумма заказа должна ровняться 35 тысячам рублей. Однако, по словам потерпевшего, ничего подобного на сайте не было опубликовано. В связи с этим он попросил расторгнуть сделку и вернуть деньги, но продавец удалил историю переписки и заблокировал чат, - рассказали в УМВД России по ХМАО-Югре.

Стоит отметить, что цены на гаджеты у продавца сильно отличались от розничных. В некоторых случаях стоимость была снижена более чем на 65%, однако мужчина все равно решил приобрести смартфон.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст.159 УК РФ «Мошенничество».