Фото: администрация Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске открылась новая детская площадка по ул. Посадская, 16а - живописном месте возле леса, где всегда чистый и свежий воздух. Отметим, что инициатива обустроить территорию принадлежит жильцам дома. Они высказали эту идею еще в начале лета, а управляющая компания ее одобрила.

Сам игровой комплекс состоит из удобных и безопасных элементов: качелей, горок и каруселей. На открытие были приглашены аниматоры в костюмах сказочных героев, которые устроили для ребят игры и веселые конкурсы.

Кстати, жильцы дома очень рады, что в их дворе появилось благоустроенное место для досуга детей. Раньше площадки здесь не было, поэтому ребята были вынуждены ходить в соседние дворы, а это далеко от дома и небезопасно.

Отметим, что строительство площадки велось в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».