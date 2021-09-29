Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске сразу четыре перекрестка оборудуют системой видеонаблюдения. Об этом рассказали на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города.

Так, речь идет о пересечении улиц Мира - Дзержинского, Интернациональная - Дзержинского, Ленина - Проспект Победы и 60 лет Октября - Проспект Победы. Именно здесь происходит наибольшее число аварий.

Кроме того, после установки системы фотовидеофиксации будет изменен режим работы светофоров на перекрестках улиц 60 лет Октября - Проспект Победы и Мира - Дзержинского. Такое предложение поступило в адрес комиссии.

- С целью обеспечения безопасности в начале текущего года на перекрестках улиц 60 лет Октября - Проспект Победы и Мира - Дзержинского был введен поочередный проезд транспортных средств. Однако на заседании принято решение после установки видеокамер вернуть работу светофоров в прежний режим, так как это повысит пропускную способность на дорогах и уменьшит количество заторов, - пояснил заместитель директора департамента ЖКХ администрации города Сергей Лях.