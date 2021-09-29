Погода в Югре на 29 сентября: к вечеру похолодает

Погода в Югре на 29 сентября Фото: Вера Зенина

В среду, 29 сентября, в Югре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -1...-6 градусов, днем +5...+10.

Ханты-Мансийск: переменная облачность. Днем +7, ночью -1. Ветер 4-8 м/с.

Сургут: пасмурно. Днем +6, ночью 0. Ветер 5-9 м/с.

Нижневартовск: пасмурно, утром - дождь. Днем +6, ночью +2. Ветер 4-8 м/с.

Нефтеюганск: пасмурно, утром - дождь. Днем +6, ночью +1. Ветер 5-9 м/с.

Когалым: облачно. Днем +6, ночью -1. Ветер 5-9 м/с.