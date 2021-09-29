Погода в Югре на 29 сентября: к вечеру похолодает

Погода в Югре на 29 сентября
Фото: Вера Зенина
В среду, 29 сентября, в Югре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -1...-6 градусов, днем +5...+10.
Ханты-Мансийск: переменная облачность. Днем +7, ночью -1. Ветер 4-8 м/с.
Сургут: пасмурно. Днем +6, ночью 0. Ветер 5-9 м/с.
Нижневартовск: пасмурно, утром - дождь. Днем +6, ночью +2. Ветер 4-8 м/с.
Нефтеюганск: пасмурно, утром - дождь. Днем +6, ночью +1. Ветер 5-9 м/с.
Когалым: облачно. Днем +6, ночью -1. Ветер 5-9 м/с.