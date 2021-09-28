Энергетики повысили надежность электроснабжения Самотлорского нефтяного месторождения в Югре

Фото: «Россети Тюмень»

Специалисты компании «Россети Тюмень» завершили комплексный ремонт силового оборудования на подстанции 110 кВ «КНС-16», отвечающей за снабжение электроэнергией крупнейшего в России месторождения нефти - Самотлорского. Оно находится в 30 километрах к северо-востоку от Нижневартовска и является седьмым по размеру во всем мире.

Чтобы повысить качество жизни нефтяников вдали от родного дома, предприятие вложило в это дело порядка 4 миллионов рублей.

За лето энергетики выполнили капитальный ремонт маслоприемных чаш и оснований силовых трансформаторов, а в сентябре, в преддверии сезона максимальных нагрузок специалисты провели техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования энергообъекта. Таким образом компания полностью завершила цикл работ по подготовке подстанции к осенне-зимнему периоду в отведенный ей срок.

Отметим, Самотлорское месторождение открыли 29 мая 1965 года. За 56 лет эксплуатации на нем было пробурено более 20,8 тысяч скважин, добыто более 2,8 миллиардов тонн нефти и около 377 миллиардов кубов газа. А соотношение запасов углеводородов по отношению к текущей добыче Самотлорского месторождения составляет 47 лет.

«Нижневартовские электрические сети» - крупнейшее сетевое предприятие в структуре энергокомпании, образованное в 1979 году. Филиал эксплуатирует 100 подстанций. В его состав входят Мегионский, Самотлорский, Вахский и Варьеганский районы электросетей. Благодаря работе его сотрудников электроэнергию получают крупнейшие нефтегазодобывающие организации, а также три газоперерабатывающих завода. В зоне ответственности филиала потребители городов Радужный, Мегион, Нижневартовск, поселка Излучинск и другие населенные пункты Нижневартовского района.