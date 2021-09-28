В Пыть-Яхе рецидивист ограбил родную мать, чтобы купить алкоголь для девушки

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

Полиция Пыть-Яха задержала мужчину, подозреваемого в краже золотого украшения. Все началось с заявления местной жительницы, сообщившей о пропаже драгоценной цепочки.

- Пропажу ювелирного изделия стоимостью 20 тысяч рублей потерпевшая обнаружила накануне, когда вернулась домой. В ходе разбирательств сотрудники полиции установили, что к краже причастен 32-летний сын женщины, который проживает совместно со своей матерью, - рассказали в УМВД России по ХМАО-Югре.

Подозреваемый пояснил, что когда матери не было дома, он пригласил к себе девушку, с которой распивал алкоголь. Когда спиртное закончилось, мужчина решил отправиться магазин, однако денег у него не было. Тогда он взял украшение из шкатулки и сдал его в ломбард.

Стоит отметить, что подозреваемый уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.