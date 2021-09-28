В детской больнице Нижневартовска приступили к работе четыре новых специалиста

Фото: департамент здравоохранения Югры

В детскую больницу Нижневартовска прибыли четыре молодых специалиста: два детских онколога, педиатр и кардиолог. Все они - выпускники Омского государственного медицинского университета. На данный момент врачи уже приступили к своим обязанностям.

Врач-педиатр Анастасия Пастухова только делает первые шаги в профессии. Ординатуру девушка проходила в Омске, но работать решила в детской окружной больнице Нижневартовска. По словам молодого врача, здесь она видит ряд преимуществ - масштаб учреждения и врачи-наставники, имеющие уже солидный опыт за плечами.

Детский онколог Роман Корягин проходил ординатуру в Федеральном центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Однако специалист решил не оставаться в Москве, а приехал работать в Югру.

Отметим, что в ближайшее время в рамках нацпроекта «Здравоохранение» штат детской больницы пополнят детский невролог и уролог.