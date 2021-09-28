Число заболевших коронавирусом в Югре на 28 сентября 2021 года увеличилось на 176 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

В Югре продолжается пандемия коронавируса. За последние сутки подтверждено 176 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. Всего за период пандемии выявлено 74 829 заболевших.

Картина заболеваемости в регионе по городам и районам выглядит следующим образом:

Фото: Оперштаб ЯНАО

По клинической картине: на момент выявления у 140 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 5 югорчан болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 171 случае, еще по 4 - уточняется. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 11 322 человека, сняты с наблюдения - 300 694. За сутки на COVID-19 обследовано 1 223 человека, всего прошли обследование 2 226 233 жителя региона.

Состояние 104 пациентов остается тяжелым, а 82 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 096 человек. Также за сутки излечились 167 человек, за весь период пандемии выписано 71 250 югорчан.

За последние сутки в России выявлена 21 559 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 397 (7,5%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 464 708 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 17 368 человек, с начала пандемии - 6 635 485. Также за сутки зафиксировано 852 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 205 531 человек.