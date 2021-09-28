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Общество28 сентября 2021 11:32

Житель Югорска рискует получит срок за повторное вождение в пьяном виде

Первый раз его задержали в мае
Марина Прохорова
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Житель Югорска рискует получит срок за повторное вождение в пьяном виде

Житель Югорска рискует получит срок за повторное вождение в пьяном виде

Фото: Ольга Крыльцова

В Югорске возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, обвиняемого в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

- Мужчину задержали сотрудники городской Госавтоинспекции. При помощи анализатора концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе, состояние алкогольного опьянения водителя подтвердилось, - рассказали в УМВД России по ХМАО-Югре.

Позже стало известно, что мужчину уже не первый раз ловят пьяным за рулем. В мае прошлого года Югорский суд приговорил его к обязательным работам, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года.

Сейчас необдуманный поступок может обернуться для югорчанина тремя годами лишения свободы.