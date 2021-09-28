Житель Югорска рискует получит срок за повторное вождение в пьяном виде Фото: Ольга Крыльцова

В Югорске возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, обвиняемого в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

- Мужчину задержали сотрудники городской Госавтоинспекции. При помощи анализатора концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе, состояние алкогольного опьянения водителя подтвердилось, - рассказали в УМВД России по ХМАО-Югре.

Позже стало известно, что мужчину уже не первый раз ловят пьяным за рулем. В мае прошлого года Югорский суд приговорил его к обязательным работам, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года.

Сейчас необдуманный поступок может обернуться для югорчанина тремя годами лишения свободы.