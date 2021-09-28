Тюменец пытался совершить кражу на месторождении в Нефтеюганском районе

Житель Тюмени пытался совершить кражу на месторождении в Нефтеюганском районе Фото: Ольга Крыльцова

В Нефтеюганске будут судить 41-летнего жителя Тюменской области, обвиняемого в покушении на кражу.

- Установлено, что с января по февраль 2021 года мужчина, находясь на территории Южно-Сургутского месторождения (Нефтеюганский район), планировал кражу фракций легких углеводородов в крупном размере из конденсатосборника. Однако довести свой преступный умысел до конца он так и не смог, в связи с задержанием сотрудниками полиции, - рассказали в прокуратуре по ХМАО-Югре.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.