В Сургуте строят квартиры, как в американских фильмах

Дом «Гудзон». Квартира с террасой.

Брусника проектирует особенные квартиры в каждом доме. Такой подход создает интересную жилую среду и предлагает в рамках одной локации множество планировок для разнообразных сценариев жизни.

Первые этажи занимают квартиры с террасами, отдельным входом и антресолью. Последние - пентхаусы и дуплексы с кухнями на крыше и панорамными окнами. На средних этажах Брусника проектирует условно типовое жилье, в нем есть мастер-спальни, гардеробные, ванные с окном, французские балконы и лоджии. Архитекторы выстраивают ежедневные маршруты жителей и продумывают варианты использования помещений при разработке планировок.

- Запросы покупателей стремительно эволюционируют, мы можем судить об этом, анализируя поток клиентов, выбирающих новостройки. Еще несколько лет назад основной акцент они делали на площади квартиры, теперь - на ее функциональности. Все меньше людей готовы приобретать типовые варианты, выбор смещается в сторону оригинальных планировочных и архитектурных решений. Подобный тренд на рынке жилой недвижимости продолжит набирать обороты, - говорит директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Квартал «Новин» в Сургуте. Дом 8.

В Сургуте пользуются спросом двухуровневые квартиры с террасами. Такие планировки есть в квартале «Новин». Это квартиры в два этажа, которые соединены лестницей. Они расположены на первых и последних этажах дома. Особенности - второй свет в кухне-гостиной и выход на террасу. Первый этаж можно использовать как гостевое пространство, второй предназначен для хозяев квартиры. Кроме того, там есть много разнообразных подсобных помещений: кладовых, гардеробных, постирочных. А терраса дает возможность для новых идей и повышает комфорт проживания. Здесь можно организовать площадку для детских игр, обустроить места отдыха или выгуливать питомца. Зимой на террасах можно поставить новогоднюю елку и сделать горку для детей, а еще поиграть всей семьей в снежки. Терраса позволяет проводить время на свежем воздухе, не покидая квартиру.

Двухуровневая квартира. Пример интерьера.

Двухуровневые квартиры функционально разделены между уровнями, в них создано оптимальное пространство для движения человека, так как перемещение происходит уже не в плоской (как в обычной квартире), а в объемной системе координат. Площадь двухуровневых квартир обычно составляет 100 и более квадратных метров. Планировки отлично подходят для жизни семьи: бытовые комнаты располагаются на верхнем этаже, а нижний считается парадным - тут можно принимать гостей, не нарушая распорядок дня всех членов семьи.

Дом «Гудзон». Квартира с террасой.

На втором месте - квартиры с панорамным остеклением - это сплошное остекление от пола до потолка, от стены до стены. Большие окна - это пространство, комфорт, свет и легкость, а еще возможность быть ближе к природе и городу, находясь в теплом и уютном месте. Панорамное остекление придает интерьеру легкость и современный стиль. Обилие солнечного света визуально увеличивает помещения квартиры. Таких квартиры всего четыре, и они еще остались в доме «Гудзон» рядом с парком «За Саймой».

Квартира с панорамными окнами и террасой. Пример интерьера.

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