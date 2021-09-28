В Сургуте осужденный наркоторговец пытался «выбить» себе более мягкий приговор Фото: Ольга Крыльцова

В Сургуте вынесли окончательный приговор в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном сбыте и хранении наркотиков.

- Было установлено, что в июле 2020 года подсудимый незаконно сбыл наркотическое средство (гашиш) в значительном размере. Также он незаконно хранил при себе гашиш в крупном размере, который был изъят у него сотрудниками полиции при задержании, - рассказали в прокуратуре по ХМАО-Югре.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет и 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Однако осужденный остался недоволен таким приговором и попросил переквалифицировать действия на менее тяжкий состав преступления, тем самым смягчив наказание.

Но апелляционная инстанция оставила его жалобу без удовлетворения. На данный момент приговор вступил в законную силу.