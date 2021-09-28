В Нефтеюганске две иномарки не поделили дорогу: есть пострадавшие

Фото: Госавтоинспекция Югры

На дорогах Югры вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 27 сентября в Нефтеюганске.

- По предварительным данным, 35-летний мужчина, находясь за рулем «Kia», выехал на встречную полосу движения на регулируемом перекрестке. В результате случившегося он столкнулся с автомобилем «Honda» под управлением 37-летней женщины. В результате ДТП водитель последнего авто получила травмы, - добавили в ведомстве.

Также отметим, что за прошедшие сутки 6 водителей были задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, 7 - за отказ от медицинского освидетельствования, 1 - за повторное управление с признаками опьянения; 61 - за выезд на полосу встречного движения и 33 - за нарушение требований к перевозке детей.