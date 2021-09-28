В Нижневартовске появилась современная площадка для стритбола

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске на стадионе «Центральный» завершается строительство специализированных площадок для любителей уличного баскетбола.

На территории имеется одно поле для игры в стритбол «3х3» и два тренировочных поля с антивандальными баскетбольными стойками, пластиковым щитом и кольцом. Также на полях сделано амортизационное покрытие с добавлением мелкой фракции резиновой крошки. Оно обладает высокой стойкостью как к физическим нагрузкам, так и к погодным условиям. Сейчас осталось сделать финишное покрытие и нанести разметку.

Кроме того, по периметру размещены скамейки для отдыха игроков и болельщиков, а на центральном корте установлены трибуна на 50 человек и зона для диджея.

- Мы понимаем, что в Нижневартовске не хватает плоскостных спортивных сооружений. А появление таких мест для активного образа жизни позволит всем жителям города тренироваться и проводить соревнования. Огромным плюсом является то, что баскетбольное поле открыто для всех желающих, - рассказал исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко.